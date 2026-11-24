PANAMÁ / MANAGUA — Un grupo integrado por 32 ciudadanos de nacionalidad nicaragüense fue deportado este martes desde la República de Panamá tras la aplicación de medidas de expulsión ejecutadas por el Servicio Nacional de Migración (SNM) de ese país. El operativo de retorno se llevó a cabo a través del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert.

Fundamentos legales de las deportaciones

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades migratorias panameñas, los procesos administrativos de deportación se aplicaron a raíz de diversas infracciones a la Ley de Migración y Extranjería de la nación canalera.

Entre las faltas documentadas por los inspectores migratorios destacan:

Permanencia irregular: Ciudadanos que permanecían en territorio panameño con la estadía legal autorizada vencida.

Evasión de controles: Personas que ingresaron al país evitando los puestos de control fronterizo o incurrieron en reingresos no autorizados.

Seguridad y orden público: Casos en los que las autoridades determinaron que la presencia de los individuos representaba un riesgo para la seguridad colectiva, la salubridad o el orden público local.

Procedimiento y retorno al país

Las autoridades panameñas informaron que las medidas de retorno obligatorio se cumplieron bajo los protocolos legales vigentes y en estricto apego a las facultades que la legislación otorga al Servicio Nacional de Migración para garantizar el cumplimiento de sus normas de extranjería. Tras completarse los trámites correspondientes en la terminal aérea, los 32 compatriotas fueron trasladados de regreso a suelo nicaragüense.