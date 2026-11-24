El pontífice hizo su última anotación ocho meses antes de morir.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicó este martes ‘El diario íntimo del papa Francisco’, un libro basado en las anotaciones personales del pontífice. Jorge Mario Bergoglio (nombre de nacimiento) comenzó a escribirlas a finales de 1992, siendo obispo auxiliar de Buenos Aires, y las mantuvo durante tres décadas. Redactó 86 páginas antes de ser elegido papa en 2013 y 55 después.

Fernández aclaró que los asuntos más confidenciales están escritos en código, con símbolos que “no podemos ni debemos descifrar”. El cardenal compiló los fragmentos sin seguir un orden cronológico y, en muchos casos, sin contexto. Aseguró que no pretende ofrecer “teorías propias” ni una interpretación del pensamiento de Francisco.

Referencias al diablo

El manuscrito contiene varias menciones al diablo y a visiones del infierno. En la última entrada, fechada el 18 de agosto de 2024, Francisco escribió: “En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la misa”.

Sobre la primera de esas experiencias, precisó que había visto desde la ventanilla del vehículo unos “ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”. “Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones […]. Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”, añadió. El papa murió ocho meses después.

El pontífice habló con frecuencia de la presencia del demonio en el mundo. En 2015 afirmó que el diablo castigaba a México con violencia y, en 2021, calificó de “casi satánico” el alto número de mujeres víctimas de violencia doméstica.

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