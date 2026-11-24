Un turista estadounidense de 46 años, identificado como Kalif Edward Harper y originario de Míchigan, falleció tras ser golpeado mortalmente por Frank Eric Marques, un exluchador italiano de artes marciales mixtas (MMA) y cinturón negro de jiu-jitsu brasileño conocido como ‘Frank the Tank’, en el vestíbulo del hotel Tim Place de Bangkok, recoge The New York Post.

Según reportes policiales y las cámaras de seguridad, el altercado ocurrió la mañana del pasado domingo después de que Harper bajara a quejarse por el ruido y amenazara con “cortarle la garganta” al recepcionista.