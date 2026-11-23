Arion Kurtaj, integrante del grupo Lapsus$, admitió ciberataques contra Rockstar Games, Uber y otras empresas; la justicia británica computó el período de detención preventiva.

Arion Kurtaj, el joven británico de 21 años integrante del grupo de ciberdelincuencia Lapsus$ y responsable de la filtración masiva de videos del videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI), fue condenado este lunes a siete años de prisión por el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres. Sin embargo, el imputado quedó en libertad de forma inmediata tras descontarse de la pena el tiempo que ya había cumplido en custodia preventiva.

Kurtaj, originario de Oxfordshire, admitió haber cometido delitos de fraude y acceso indebido a sistemas informáticos entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, período en el que aún era menor de edad. Además de Rockstar Games, sus incursiones afectaron a grandes compañías como Uber, BT, EE y Revolut, según informó el medio británico Sky News.

Advertencia judicial y antecedentes de salud mental

Durante la lectura de la sentencia, el juez Turner destacó las capacidades técnicas del joven, pero lo exhortó a no utilizarlas para reincidir. “Eres, evidentemente, un joven muy talentoso”, le señaló el magistrado, advirtiéndole que no desperdiciara sus habilidades entrando y saliendo de prisión.

La resolución puso fin a un complejo proceso judicial. En diciembre de 2023, Kurtaj había sido internado de forma indefinida bajo la Ley de Salud Mental tras dictaminarse que no contaba con la capacidad psiquiátrica para declarar ni enfrentar un juicio. Posteriormente, el proceso se reanudó y el acusado pudo declararse culpable, aunque las fechas y detalles de las evaluaciones posteriores sobre su capacidad procesal no fueron divulgados.

El ataque a Rockstar Games y la filtración de GTA VI

El hecho de mayor repercusión internacional cometido por Kurtaj ocurrió durante la intromisión en los servidores de Rockstar Games, desarrolladora de la popular franquicia Grand Theft Auto.

Operando bajo el seudónimo TeaPotUberHacker, Kurtaj obtuvo código fuente y material audiovisual de la sexta entrega de la saga mientras continuaba en desarrollo. Tras publicar 90 videos de jugabilidad —que sumaban cerca de una hora de metraje de una versión inacabada—, amenazó a la compañía con divulgar el código fuente del videojuego si no se comunicaban con él en un plazo de 24 horas.