7 de cada 10 asistentes al evento de automovilismo más grande de México son locales

Ciudad de México – De acuerdo con datos oficiales de turismo, el 72% de los más de 314,000 turistas asociados con la carrera de 2025 en la Ciudad de México eran mexicanos, mientras que el 28% provenía del extranjero. Los datos muestran hasta qué punto el automovilismo de élite en México se ha consolidado como un evento con un fuerte componente local, además de atraer a visitantes internacionales.

Los datos del campeonato muestran que el interés por este deporte sigue creciendo de manera constante en el país. Los boletos para la carrera de la Ciudad de México se han agotado cada año desde su regreso al calendario en 2015, y actualmente el país cuenta con 48 millones de fans. En 2025, 401,326 personas asistieron al evento de tres días.

Para las marcas, el tamaño de esta audiencia representa una oportunidad que va mucho más allá de los tres días de la carrera. El estudio Fan Engagement 2026 de Infobip identifica una valiosa ventana de oportunidad en las horas posteriores al evento: aunque el 44% de las empresas interactúa con los fans durante ese periodo, solo el 11% considera que es cuando logra su mayor nivel de engagement. En contraste, el 32% afirma que su pico de engagement ocurre en tiempo real, mientras el evento se está desarrollando.

El potencial es aún mayor entre las generaciones más jóvenes. Aunque el 82% de los fans busca una conexión más fuerte con su equipo, esa cifra sube al 96% entre los menores de 35 años. Se observa una tendencia similar en la disposición a unirse a una comunidad digital de fans: es del 66% entre el público general y alcanza el 81% en ese grupo de edad. Para las empresas que ya destinan presupuesto al deporte, estas cifras muestran que hay margen para mantener el contacto con las audiencias más allá del evento mismo.

“La audiencia de la carrera de la Ciudad de México es mayoritariamente local, leal y muy activa en línea. Para las marcas, el reto ya no es solo captar su atención durante la carrera, sino convertir ese interés en una relación que continúe después del evento. La conversación con los fans no debería terminar cuando termina la carrera”, explica Janeth Rodríguez, VP de Revenue de Infobip LATAM.

El estudio también destaca que la inversión en deportes va en aumento. El 73% de los ejecutivos de marketing espera incrementar su gasto en esta área durante los próximos 12 meses, mientras que las marcas destinan actualmente, en promedio, el 13% de su presupuesto anual a activaciones relacionadas con el deporte. Al mismo tiempo, el 57% reconoce que tiene dificultades para demostrar el retorno de esa inversión.

En México ya existen ejemplos que muestran cómo mantener esa conexión. El uso de RCS y de plataformas de mensajería durante eventos deportivos en vivo permite ofrecer resultados en tiempo real, funciones interactivas y novedades de los atletas dentro de la misma conversación que el fan ya tiene abierta en su teléfono. Estos canales pueden involucrar a la audiencia mientras se desarrolla la competencia y extender la conexión una vez que termina.

Un ejemplo de esta estrategia es TGR Haas F1® Team RaceMate powered by Infobip, el chatbot con inteligencia artificial que Infobip y TGR Haas F1® Team lanzaron durante la carrera realizada en Miami en mayo. Disponible en WhatsApp Business y Apple Messages for Business, la herramienta permite a los fans seguir de cerca al equipo con información actualizada sobre carreras, posiciones de salida, resultados de clasificación y sprint, datos de rendimiento y el calendario completo de sesiones.

RaceMate también permite a los usuarios acceder, en formato conversacional, a información sobre los pilotos del equipo y su desempeño en el campeonato. Desde su lanzamiento en mayo, el 24,1% de los fans mexicanos ha interactuado con el asistente más de una vez, frente al 27,4% en Brasil, el otro mercado en el que está activo. Los datos muestran que, cuando la experiencia está disponible directamente en el teléfono del fan, la interacción puede continuar a lo largo de la temporada en lugar de limitarse al día de la carrera.

“Esta carrera seguirá siendo un evento para el público mexicano. Para los equipos y las marcas, el reto está en lo que sucede después: cómo mantener la conversación con una audiencia que ya demostró que quiere seguir conectada con el deporte y cómo convertir esos momentos de atención en un vínculo que vaya más allá del calendario de carreras”, concluye la ejecutiva de Infobip.