La empresa Tasty Chick’n, una de las principales firmas franquiciadas de comida rápida con sede en Plano, Texas, se acogió formalmente al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas ante el Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. La medida contempla el cierre programado de al menos 10 restaurantes antes del 24 de diciembre de 2026, así como el cese de operaciones de decenas de sucursales en 10 estados del país.

El procedimiento judicial no implica la quiebra de las marcas matrices KFC ni Taco Bell, sino la reestructuración financiera de un operador independiente. La compañía gestiona una red de 84 locales (75 restaurantes KFC y nueve establecimientos compartidos con Taco Bell) y busca vender sus activos bajo la supervisión directa de la corte.

Alcance de los cierres y presencia geográfica

Documentos presentados ante el tribunal revelan que, además de los 10 locales agendados para cerrar antes de Navidad, la firma solicitó autorización para rescindir los contratos de arrendamiento de 72 establecimientos adicionales que ya figuran como cerrados o en proceso de liquidación. Mientras negocia la reorganización o venta, la operadora mantiene en funcionamiento una parte de su red.

La cartera de Tasty Chick’n se distribuye en Tennessee, Arkansas, Florida, Kentucky, Virginia, Alabama, Illinois, Misisipi, Misuri e Indiana, registrando la mayor concentración de locales en Florida (23) y Tennessee (22). La solicitud de bancarrota abarcó también a tres sociedades vinculadas: Tasty Chick’n Midwest, Tasty Chick’n Southeast y VRE Tasty 7 Pack, cuya administración fue unificada por el tribunal bajo el expediente principal.