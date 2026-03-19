delaisla acerca lo mejor del mar a los nicaragüenses con show de fileteo y degustaciones en vivo

Con el objetivo de ofrecer una experiencia práctica, cercana y llena de sabor, delaisla realizará un exclusivo show de fileteo y degustación de sus productos del mar, donde los asistentes podrán aprender técnicas básicas para preparar pescado en casa, además de disfrutar de recetas listas para enamorar el paladar.

Durante la actividad, los visitantes tendrán la oportunidad de presenciar en vivo el proceso de fileteo de pescado, guiado por expertos, quienes compartirán consejos útiles para seleccionar, limpiar y preparar sus productos favoritos de forma sencilla y segura.

Como parte de la experiencia, también se llevará a cabo una degustación especial de filete de pescado y camarones al ajillo, permitiendo a los asistentes descubrir el sabor y la calidad de los nuevos productos que delaisla pone a disposición del mercado nicaragüense.

Estas activaciones forman parte del compromiso de la marca por acercar productos frescos, prácticos y de alta calidad a las familias, brindando además ideas fáciles para su preparación en el hogar.

El calendario de actividades incluye:

20 de marzo: Walmart Carretera a Masaya y Carretera Sur

21 de marzo: Hiper La Colonia

delaisla invita a todos los nicaragüenses a ser parte de esta experiencia culinaria que se desarrollará en cada lugar entre las 11:00 am y 1:00 pm, ideal para quienes disfrutan del buen sabor del mar y desean aprender nuevas formas de llevarlo a su mesa.