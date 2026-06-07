Lanzamiento de la campaña Electro-Retorno 2026: “Transformando Desechos en Oportunidades”

En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, Condor Gold realizó este 3 de junio el lanzamiento oficial de la campaña Electro-Retorno 2026 “Transformando Desechos en Oportunidades”, una iniciativa orientada a promover la correcta gestión y disposición de aparatos eléctricos y electrónicos, fortaleciendo la conciencia ambiental entre colaboradores, familias y comunidades del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

La campaña inició en el año 2025, logrando recolectar, con la participación de colaboradores y comunidades, un total de 471.35 libras de residuos electrónicos, contribuyendo a la reducción de impactos ambientales y fomentando prácticas responsables de reciclaje.

El acto de lanzamiento contó con la participación de líderes comunitarios, representantes de la empresa Duroblock, colaboradores de Condor Gold y el Vicealcalde del municipio de El Jicaral, quienes destacaron la importancia de promover acciones conjuntas para la protección del medio ambiente y el manejo adecuado de los residuos electrónicos.

Para este año la campaña que cuenta con la participación de nueve comunidades, empresas contratistas y Condor Gold, se desarrollará durante un período de seis meses; tiempo durante el cual se implementarán actividades de sensibilización y educación ambiental dirigidas a colaboradores, familias y población comunitaria, con el propósito de incentivar la recolección responsable.

Como parte de la estrategia de implementación, se habilitarán puntos de acopio en cada una de las comunidades participantes, así como recipientes de recolección en las instalaciones de las empresas involucradas, facilitando la disposición adecuada de los residuos eléctricos y electrónicos.

Al cierre de la campaña, previsto para el mes de noviembre, todos los residuos recolectados serán entregados a Claro Nicaragua, aliado estratégico de esta iniciativa, en el marco de la alianza establecida para el manejo responsable de estos materiales. Posteriormente, el material recolectado será trasladado a la Cámara Recicladora de Nicaragua para su tratamiento y disposición final conforme a los estándares ambientales correspondientes.

A través de acciones concretas como esta, reafirmamos nuestro compromiso con los valores ambientales de Condor Gold y con la generación de impactos positivos en las comunidades donde operamos.

Condor Gold desarrolla en Nicaragua la Nueva Mina La India, ubicada en el municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León.