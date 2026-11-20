¡Que no se te escape ninguna oferta! Almacenes Tropigas se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año con Tropi Black, una temporada de descuentos imperdibles que llega del 20 al 30 de noviembre de 2026 con rebajas que van desde el 10% hasta el 50% en una gran variedad de productos para el hogar o el negocio.

Es el momento perfecto para renovar la casa, cambiar esa refrigeradora que ya necesita un descanso, estrenar una pantalla para disfrutar tus series favoritas o llevarte ese celular que tanto querías. ¿Lo mejor? Hay opciones para todos los gustos y necesidades, con precios especiales en refrigeradoras, cocinas, celulares, pantallas, muebles y mucho más.

¿No tienes efectivo disponible? ¡No hay problema! CrediKong te ofrece una alternativa de crédito fácil, rápida y sin complicaciones. Para solicitarlo, solamente necesitas presentar tu cédula de identidad, un recibo de servicio básico y un comprobante de ingresos. Así podrás llevarte tus productos favoritos y comenzar a disfrutar de ellos.

“En Almacenes Tropigas las buenas noticias no terminan con los descuentos, porque en esta ocasión traemos premios de 3 motocicletas AKT para quienes realicen sus compras y las familias puedan aprovechar al máximo esta temporada, aquí te fiamos con nuestro sistema de CrediKong que llega con beneficios especiales y cuotas bien chiquitas, pensadas para que comprar lo que necesitas sea más fácil y cómodo para tu bolsillo con hasta 48 meses para pagar”, dijo Lesther Pasquier, Jefe de Marca de Almacenes Tropigas.

Y porque a veces lo que necesitas es un impulso extra para hacer realidad tus proyectos, TROPICASH también se suma a esta temporada con préstamos de hasta 36 meses de plazo, sin fiador y con opciones ajustadas a tus necesidades. ¿Un beneficio adicional? Tendrás hasta 60 días para comenzar a pagar, dándote mayor flexibilidad para organizar tus finanzas.

La gran temporada de descuentos estará disponible en las 41 tiendas de Almacenes Tropigas a nivel nacional, acercando a más familias nicaragüenses la oportunidad de comprar productos de calidad, aprovechar precios especiales y disfrutar de alternativas de financiamiento accesibles. “Así que ya lo sabes: del 20 al 30 de noviembre, prepara tu lista de deseos, visita tu Almacén Tropigas más cercano y aprovecha Tropi Black. ¡Porque cuando llegan las ofertas más grandes del año, las ganas de estrenar no se hacen esperar!”, puntualizó el representante de Almacenes Tropigas.

Tropi Black es presentado por AKT y Frigidaire, el patrocinio de Samsung, Camas Olympia, Capri, LG, Mabe y cuenta con el apoyo de HONOR, Back & Decker y Facenco.