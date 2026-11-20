El equipo detectó algo extraño en 2023, siguió el sistema y en 2025 se produjo la explosión.

Científicos confirmaron, gracias a las observaciones del telescopio James Webb de la NASA, la primera fusión conocida en la que una estrella supergigante absorbió a otra un poco más pequeña que el Sol en las afueras de la galaxia Andrómeda.

La nueva estrella resultante, posiblemente “rejuvenecida”, ha sido bautizada como Bao.

Se indica que las dos estrellas giraron una alrededor de la otra durante miles de años sin problemas. Sin embargo, cuando la más pequeña entró en contacto con la superficie de la gigante, se fusionaron después de apenas siete vueltas, unos siete años.

En otros casos conocidos, el proceso lleva miles de órbitas. El equipo detectó algo extraño en 2023, siguió el sistema y en 2025 se produjo la explosión. El telescopio espacial recopiló datos apenas 47 días después de que la explosión alcanzara su mayor brillo: el registro más temprano que existe de un evento de este tipo.

A successful stellar merger 🤝 Scientists recently spotted a star slightly less massive than the Sun merging into a puffy supergiant star in the outskirts of the Andromeda galaxy. This hard-to-observe event resulted in a new star nicknamed “Bao.” https://t.co/uTdG5rW4w2 https://t.co/1KLHknv4r2 — NASA (@NASA) November 18, 2026



La estrella principal era siete veces más masiva que el Sol, tenía un radio 350 veces mayor y brillaba 18.000 veces más. Su compañera, un poco menos masiva que el Sol, tenía alrededor de 0,7 veces su masa, era algo más pequeña y menos luminosa. El gas que se iba desprendiendo formó una envoltura compartida. El astro menor fue arrastrado hacia el interior y terminó siendo absorbido, en un encuentro que los investigadores describieron como “una bomba explotando dentro de una estrella viva”.

Los datos del James Webb, combinados con observaciones de otros telescopios en el espacio y en la Tierra, permitieron reconstruir lo ocurrido antes, durante e inmediatamente después de la fusión, y medir cuán eficiente resultó el proceso.

El descubrimiento abre una vía para estudiar fusiones de estrellas en el momento en que ocurren, en lugar de intentar reconstruirlas años o siglos después. Observaciones futuras permitirán revelar cómo se estabiliza la nueva estrella Bao.