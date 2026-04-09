Walmart, Nestlé y Eskimo amplían red de reciclaje con cinco nuevas estaciones en Managua

Guiados por un compromiso genuino con el cuido del medio ambiente, Walmart, Nestlé y Eskimo concretaron la instalación de nuevas estaciones de reciclaje en cinco supermercados La Unión de la capital para contribuir a la reducción de residuos en los rellenos sanitarios y a la adopción de hábitos más sostenibles.

“La estrategia de sostenibilidad de Walmart apunta a que nos convirtamos en una empresa regenerativa, es decir, una compañía que trabaja por restaurar, renovar y reponer los recursos naturales para preservar el planeta. En este sentido, como empresa que alienta a otros a hacer lo mismo, queremos agradecer a Nestlé y Eskimo por hacer posible estos puntos de depósitos adicionales para incentivar la gestión de residuos entre los clientes y disminuir la basura en nuestras comunidades”, indicó Richard Lugo, gerente sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

Este esfuerzo conjunto fortalece la cultura del reciclaje, impulsa prácticas de consumo responsables y promueve la circularidad de los residuos, dándole valor a los materiales recuperados al transformarse en nuevas materias primas.

“En Nestlé tenemos la visión de que ninguno de nuestros empaques termine como basura en un relleno sanitario o en el medio ambiente. Alineados con esta gran visión global estamos convencidos de que un futuro libre de residuos es posible si trabajamos unidos: empresas, gobierno y ciudadanía, para impulsar modelos de consumo responsables. Por esta razón, en las estaciones de reciclaje recibimos empaques de cualquier marca de alimentos, el único requisito es que vengan limpios, secos y separados”, señaló Ervin Hernández, vocero de Nestlé Nicaragua.

Estas estaciones de reciclaje cobran un significado especial al inaugurarse en este mes, que a nivel mundial se refuerzan los llamados a la acción en favor del planeta con la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril. Dicha efeméride invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida entre ciudadanos, empresas y comunidades para proteger el entorno y construir un futuro más limpio, saludable y resiliente para las próximas generaciones.

“En Eskimo creemos en la importancia de impulsar acciones concretas que contribuyan al bienestar del planeta y las comunidades. Sumarnos a esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, facilitando opciones responsables a los nicaragüenses para el manejo de residuos reciclables. Juntos podemos generar un impacto positivo y promover una cultura de reciclaje en el país”, expresó Gema Reyes, gerente de Asuntos Corporativos de Eskimo.

Las nuevas estaciones de reciclaje están ubicadas en los supermercados La Unión Villa Fontana, La Unión Carretera Masaya, La Unión Larreynaga, La Unión Esquipulas y La Unión Nejapa. Cada estación contará con cinco contenedores diferenciados para facilitar la separación de materiales: plásticos, papel y cartón, vidrios, latas, y residuos electrónicos.

“Hanter Metals, como empresa recicladora, será la encargada de recolectar y gestionar adecuadamente estos residuos, garantizando su correcta transformación y reinserción en cadenas productivas sostenibles. A estos puntos de acopio, es importante que los materiales lleguen limpios, secos y separados, es decir, que se coloquen en el contenedor identificado para cada tipo de residuo”, exhortó Janny Tercero, gerente comercial de Hanter Metals.