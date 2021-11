La boda celebrada este fin de semana en Guatemala entre uno de los funcionarios más importantes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) fue motivo de polémica en México.

Miembros de la clase política y empresarial mexicana viajaron al país centroamericano para asistir al casamiento entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y la consejera electoral del INE Carla Humphrey.

Aunque la pareja intentó mantener su boda fuera del foco mediático, el rumor de que la secretaria de Turismo de Ciudad de México, Paola Félix, fue detenida a su llegada a Ciudad de Guatemala por viajar con una gran suma de dinero en efectivo —ella lo desmintió—, provocó que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciase sobre el evento.

El periodista Darío Celis aseguró en su cuenta de Twitter que Félix fue detenida el viernes 5 de noviembre en el aeropuerto internacional La Aurora de la capital guatemalteca por ingresar con 25.000 dólares en efectivo.

De acuerdo con Celis, la funcionaria arribó a Guatemala en un «vuelo privado» en compañía del productor teatral Alejandro Gou, quien había recibido un contrato por más de 15 millones de pesos (unos 738.720 dólares) para el desfile del Día de Muertos celebrado en la capital mexicana.

«Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor», afirmó Félix en su cuenta de Twitter, agregando que pese a no haber cometido «ninguna actividad ilícita», decidió presentar la renuncia a su cargo ante la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia.

