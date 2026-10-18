Un tiroteo en una escuela primaria de Oregón deja cuatro muertos y dos heridos

Un exalumno de 16 años irrumpió en un aula de educación especial en Bend; fue abatido por el padre de dos alumnas que ingresó armado al recinto tras presenciar el ataque.

Un trágico tiroteo registrado el jueves 15 de octubre en la escuela primaria Silver Rail de la localidad de Bend, Oregón, provocó la muerte de tres niños y una docente, luego de que un exalumno del establecimiento irrumpiera en un aula de educación especial armado con una escopeta.

El agresor, identificado como Griffin J. John II, de 16 años de edad, ingresó al colegio portando una escopeta Maverick 88 de calibre 12 y abrió fuego de manera directa contra alumnos y maestros. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por The Oregonian, en el ataque perdieron la vida tres niños de 5, 8 y 11 años, así como la maestra Megan Lambert, de 25 años.

Intervención de un padre y neutralización del agresor

El saldo fatal no fue mayor gracias a la rápida acción de Kaylub Giamanco, padre de dos alumnas del plantel. Giamanco presenció los primeros disparos desde el exterior del edificio, tras lo cual ingresó armado con una pistola calibre .40 y abatió al atacante dentro de la instalación.

Estado de las heridas y solidaridad de la comunidad

Como consecuencia del tiroteo, resultaron heridas la docente Becky Drury, de 54 años, y la alumna Saylor Graham, de 7 años. Ambas permanecen hospitalizadas y se encuentran fuera de peligro. Drury evoluciona favorablemente de impactos de bala en ambos brazos y espera recibir el alta médica en los próximos días.

Por su parte, la pequeña Saylor, quien presenta un trastorno genético vinculado al gen CASK, es una niña no verbal que se desplaza en silla de ruedas. Tras la agresión, fue trasladada a un centro médico en Portland en condición grave pero estable.

Matt Sampson, director de la organización Sparrow Clubs, la definió como una luchadora de espíritu contagioso. En respuesta a la tragedia, una campaña solidaria abierta en la plataforma GoFundMe había recaudado casi 400.000 dólares hasta el sábado para colaborar con los gastos médicos de su familia.