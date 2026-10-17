El ‘Incendio Norte’ en California destruye viviendas y obliga a evacuar a 16.000 personas en el condado de Orange

Las llamas avanzaron sobre San Clemente y San Juan Capistrano impulsadas por altas temperaturas y vientos secos; dos bomberos resultaron heridos durante las labores de contención.

Un voraz fuego de cobertura vegetal, denominado ‘Incendio Norte’, afectó varias estructuras residenciales y provocó la evacuación de aproximadamente 16.000 personas este viernes 16 de octubre en el condado de Orange, al sur de California. Las llamas se propagaron con rapidez en las inmediaciones de San Clemente y San Juan Capistrano, favorecidas por condiciones meteorológicas adversas marcadas por vientos secos, temperaturas elevadas y baja humedad.

El siniestro comenzó poco después de las 11:30 de la mañana cerca de Portico del Norte y Eminencia del Norte, en San Clemente. Ante la amenaza para los sectores habitados, el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) y la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA, por sus siglas en inglés) desplegaron un operativo combinado con recursos terrestres y aéreos para frenar el avance del fuego.

Incendio Norte , arrasa con las construcciones en el condado de Orange , California https://t.co/xpo1gELY9H — Alertageo (@alertarojanot) October 17, 2026

Evacuaciones masivas y daños en propiedades

Debido a la gravedad de la situación, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de los sectores SCL12 y SCL13 en San Clemente, así como de las zonas SJC04, SJC05 y SJC10 en San Juan Capistrano, abarcando a 16.000 residentes en el momento de mayor riesgo.

En el balance de daños, los reportes oficiales confirmaron que seis propiedades resultaron dañadas o destruidas, detectándose los primeros impactos en inmuebles situados cerca de Via La Mirada, en San Juan Capistrano. Como medida preventiva adicional, las autoridades del Distrito Escolar Unificado de Capistrano dispusieron la salida anticipada de los alumnos y la cancelación de las actividades extraescolares.

Incendio Norte está fuera de control en San Clemente, California. Hay llamados a las evacuaciones https://t.co/Ren2IP9L4t — Alertageo (@alertarojanot) October 17, 2026

Ajuste del perímetro y bomberos lesionados

Durante el desarrollo del operativo, las estimaciones sobre la superficie quemada fueron revisadas sobre el terreno. Tras un cálculo inicial de 231 hectáreas, las autoridades ajustaron el área afectada a aproximadamente 188 hectáreas.

El combate contra el fuego dejó un saldo de dos bomberos lesionados, quienes fueron trasladados a centros médicos en estado estable; uno de ellos debió recibir atención especializada tras sufrir agotamiento por calor.

La emergencia en Orange coincidió con la atención de otros focos de fuego activos en la región, entre ellos incendios en Malibú y en la base militar de Camp Pendleton, aunque las autoridades no confirmaron una causa común entre los episodios.