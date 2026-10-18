Un pescador de 71 años muere tras el ataque de un caimán de 3,6 metros en un parque de Florida

El trágico suceso ocurrió en Winter Garden y constituye el segundo ataque mortal atribuido a estos reptiles en el estado durante 2026.

Un pescador de 71 años, identificado como Steven Hamilton, falleció la tarde del viernes 16 de octubre tras ser atacado y arrastrado al agua por un caimán de casi 3,6 metros de longitud en el Parque Memorial Dr. Bradford, ubicado en Winter Garden, Florida.

El ataque se produjo alrededor de las 17:00 horas mientras la víctima pescaba desde la orilla de uno de los pequeños estanques del parque conectadas con el lago Apopka, según reportó CBS News. Al lugar acudieron efectivos de la Policía de Winter Garden y de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), quienes confirmaron el deceso en el sitio debido a las severas heridas sufridas.

Recuperación del cuerpo y sacrificio del ejemplar

Debido a la presencia de múltiples reptiles en el área, el operativo de recuperación del cuerpo requirió precauciones especiales. El jefe de Bomberos local, José Gainza, explicó al medio WKMG que el cuerpo permaneció sumergido durante cerca de una hora antes de que los equipos pudieran extraerlo de forma segura.

El capitán de la Policía de Winter Garden, Michael Mason, indicó a Associated Press que no existían alertas previas sobre el animal en esa orilla debido a la alta densidad de fauna en la zona. Mason confirmó que el caimán fue capturado y sacrificado tras abrirse una investigación conjunta con la FWC, e hizo un llamado a la precaución: “Manténgase alejado. Parece dócil, se parece al emblema de Florida, pero puede ser peligroso”.

Por su parte, un portavoz de la FWC expresó en la revista PEOPLE sus condolencias a la familia de la víctima y recordó que las indagatorias continúan abiertas.

Segundo deceso del año en el estado

La muerte de Hamilton es la segunda registrada en Florida por ataques de caimán en 2026. El antecedente tuvo lugar en junio pasado, cuando Brittany Clark, de 31 años, falleció mientras nadaba en el bosque estatal Little Big Econ, cerca de Orlando.

Desde 1948, el estado de Florida acumula 34 muertes por agresiones de caimanes, sin haber registrado nunca más de tres fallecimientos en un mismo año. Habitualmente se reportan cerca de una docena de ataques anuales; durante 2025 se contabilizaron 13 incidentes (ocho graves y dos mortales), mientras que en 2022 se alcanzó el pico reciente de 23 casos.