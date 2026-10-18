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Las primeras declaraciones de Macron ante el caos de las incendiarias protestas en Francia

El país vive una de las revueltas más violentas de los últimos tiempos.

Protestantes en la “primavera francesa”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este sábado que los responsables de los actos violentos durante las protestas en el país serán perseguidos y castigados, en su primera reacción ante los disturbios.

“No hay lugar para la violencia en nuestra república”, escribió en X.

El mandatario condenó los ataques contra prefecturas, comercios y ayuntamientos, así como los saqueos registrados durante los incidentes. Expresó además su respaldo a las fuerzas del orden y llamó a la unidad frente a quienes, según afirmó, buscan desestabilizar las instituciones e impedir que los que defienden sus reivindicaciones pacíficamente puedan manifestarse.

Multitudinarias protestas se están llevando a cabo en Francia reuniendo a estudiantes, sindicalistas y remanentes del movimiento de los Chalecos Amarillos que alzan la voz contra el alto costo de vida, problemas educativos y el deterioro del modelo social del país.

Según una fuente policial, las autoridades prevén que entre 30.000 y 60.000 manifestantes se congreguen en París, mientras que en todo el territorio francés la cifra se sitúe entre 90.000 y 170.000.

De acuerdo con la Prefectura de Policía de París, alrededor de un centenar de personas ya han sido arrestadas en la capital francesa.

“Los actos violentos anunciados por algunos en las redes sociales para esta mañana fracasaron. La agilidad del sistema puesto en marcha nos permitió reaccionar, dispersar y detener a los implicados”, precisó la prefectura.

Al mismo tiempo, fuertes disturbios se están registrando en la ciudad de Marsella. Una comisaría municipal fue blanco de las protestas. “Rompieron ventanas y lanzaron bombas de humo. Se frustró un intento de incendio provocado. No se registraron heridos”, informaron las autoridades.

Además, al margen de la manifestación, varias personas irrumpieron en el Ayuntamiento, situado en el Puerto Viejo, para realizar actos de vandalismo. Los intrusos quedaron bloqueados en el vestíbulo y finalmente huyeron. El incidente no ha dejado heridos.

En la ciudad de Lyon, individuos encapuchados atacaron la Oficina de Turismo. Rompieron los cristales en el edificio y desataron un fuerte incendio.

Asimismo, en la urbe se registraron enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la Policía. Se lanzaron materiales pirotécnicos contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos.

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