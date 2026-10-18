Trump da consejo a Francia en medio de los masivos disturbios

Unas 1.200 personas fueron arrestadas y 150 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante las violentas manifestaciones de este sábado en el país europeo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó este domingo a Francia a cerrar sus fronteras y reforzar el control migratorio en medio de los disturbios que sacuden el país.

“¡Francia está ardiendo! La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado lo que una vez fue un gran país”, escribió en Truth Social.

Masiva ola de protestas se extiende como la pólvora por toda Europa: ¿qué buscan los manifestantes?

El mandatario advirtió que la nación europea corre el riesgo de perder el control de la situación y llamó a actuar de inmediato para evitar que la crisis siga agravándose. “¡Cierren sus fronteras y retomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”, aseveró.

Este sábado, se produjeron en varias ciudades de Francia saqueos y ataques a edificios públicos. Durante los esfuerzos por sofocar los disturbios, unas 1.200 personas fueron arrestadas y 150 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Masivas protestas también se registraron en Italia y Albania en los últimos días.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que los responsables de los actos violentos durante las manifestaciones serán perseguidos y castigados. “No hay lugar para la violencia en nuestra república”, escribió en X.

Multitudinarias protestas se están llevando a cabo en Francia reuniendo a estudiantes, sindicalistas y remanentes del movimiento de los ‘chalecos amarillos’ que alzan la voz contra el alto costo de vida, problemas educativos y el deterioro del modelo social del país.