En una base militar de Canadá: grave incidente provoca un gran incendio dejando varios muertos y heridos en Alberta

El suceso ocurrió en la base de las Fuerzas Canadienses en Wainwright; los hospitales de Edmonton activaron la alerta naranja por múltiples víctimas mientras la Policía Montada investiga las causas

Un grave incidente registrado en la Base de las Fuerzas Canadienses de Wainwright, ubicada en la provincia de Alberta, desencadenó un incendio de grandes proporciones y dejó un saldo de personas fallecidas y heridas, según confirmaron altas autoridades del gobierno canadiense a última hora del sábado.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el ministro de Defensa, David McGuinty, comunicaron la emergencia y precisaron que la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) participa activamente en las investigaciones. McGuinty calificó la situación como “muy, muy activa y delicada”, al tiempo que confirmó la coordinación entre las Fuerzas Armadas y organismos federales, provinciales y locales para atender el siniestro. “Me entristece compartir que ha habido tanto fallecidos como heridos como resultado de un incidente en la base”, declaró el titular de Defensa, sin especificar la cantidad exacta de víctimas ni el origen del hecho.

Propagación del fuego y alerta en hospitales de Edmonton

El fuego se inició dentro del complejo castrense y cruzó el perímetro de la base a primera hora del sábado, extendiéndose con rapidez hacia zonas contiguas a causa de los fuertes vientos, según reportó el Distrito Municipal de Wainwright.

Bomberos de diversas jurisdicciones acudieron al sector para combatir el fuego y brindar apoyo, indicándose que por el momento no rige ninguna orden de evacuación para los residentes. Ante la gravedad del escenario, el Hospital Royal Alexandra de Edmonton y el Hospital de la Universidad de Alberta activaron durante la noche del sábado la alerta naranja, protocolo previsto para la recepción e intervención masiva de heridos.

⚠️ CANADÁ 🇨🇦 | El primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó sobre un “incidente grave” que provocó un incendio forestal de gran magnitud. Sucedió en una base de las Fuerzas Armadas canadienses en Wainwright, Alberta. Las causas del suceso aún no han sido esclarecidas. Preocupa haya víctimas mortales. @Canada @CanadianPM #USA #Inglaterra #Francia — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) October 18, 2026

Reacciones políticas y significación del recinto militar

El hecho provocó una inmediata ola de solidaridad en el arco político canadiense. El primer ministro Carney expresó sus condolencias y respaldo a “todas las valientes mujeres y los hombres afectados”, mientras que la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, calificó el incendio como “significativo y trágico”. En la oposición, el líder conservador Pierre Poilievre se comunicó con el Gobierno para ofrecer apoyo y pidió a los ciudadanos seguir las instrucciones de emergencia y mantener las carreteras despejadas para los equipos de primera respuesta.

La Base de las Fuerzas Canadienses de Wainwright, situada a unos 180 kilómetros al sudoeste de Edmonton, constituye uno de los principales centros de instrucción y adiestramiento militar del país, al albergar el Centro Canadiense de Entrenamiento de Maniobras para ejercicios de combate y el Centro de Entrenamiento de la 3.ª División Canadiense. La portavoz del Departamento de Defensa Nacional, Suzanne Lalande, enfatizó que la seguridad del personal militar, de sus familias y de los habitantes locales se mantiene como la máxima prioridad mientras avanza la pesquisa.