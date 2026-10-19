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Primer ministro de Canadá hace balance del devastador incendio en la base militar

El primer ministro del país se refirió al incidente como “una de las peores tragedias” para las Fuerza Armadas dentro del territorio nacional en tiempo de paz.

Plano general de la explosión.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofreció este domingo una rueda de prensa para dar un balance de las víctimas que dejó el violento incendió de este 17 de octubre en la base de las Fuerzas Canadienses en Wainwright (CFB Wainwright), en la provincia de Alberta.

Carney confirmó el fallecimiento de cuatro militares y habló de decenas de personas “gravemente heridas” en el incidente, al que se refirió como “una de las peores tragedias” para las Fuerza Armadas dentro del territorio nacional en tiempo de paz.

Al mismo tiempo, detalló que entre las victimas había reservistas y soldados de infanterías provenientes de bases de todo el país, que se encontraban en labores de entrenamiento en la pradera de la locación militar cuando ocurrió el desastre.

“La nación está de luto por esos valientes miembros de nuestras fuerzas armadas a quienes hemos perdido”, dijo Carney, quien se solidarizó con las familias de todos los afectados y solicitó que las banderas de todos los edificios federales ondeen a media asta. “Cuidaremos a los heridos en cada paso de su recuperación. Y estaremos al lado de las mujeres y hombres de nuestras fuerzas armadas mientras cargan con el peso de esta pérdida. No cargarán con ello solos”, añadió.

El primer ministro elogió la colaboración y coordinación entre todos los niveles del Gobierno para afrontar y responder a la emergencia. “Los canadienses se unen en momentos de crisis. Eso es lo mejor de nuestro país. Equipos militares y civiles combatieron este incendio durante toda la noche en algunas de las peores condiciones imaginables, arriesgando sus vidas para proteger a sus conciudadanos”, concluyó.

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