El «Muro de drones» impedirá que los criminales ingresen a EE.UU. Una compañía estadounidense llamada Brinc, dedicada a la fabricación de tecnología para supuestamente salvar vidas en situaciones de máximo peligro, habría creado un dron con capacidad para atacar migrantes que ingresaran a la frontera sur de EE.UU., según un video de la empresa que fue difundido por el medio The Intercept.

En el material, el fundador de Brinc, Blake Resnick, de 21 años, sale en una zona desértica de la frontera sur estadounidense mientras enseña los beneficios de un moderno dron que podría ayudar a los oficiales de la Patrulla Fronteriza en la identificación, interrogación e inmovilización de los migrantes que crucen al territorio estadounidense.

Leer más: Cometa Leonard en su punto más cercano a la Tierra

En las imágenes, Resnick habla de los beneficios de este dron, que incluye una cámara de alta definición, sensores térmicos, un software de detección humana y la capacidad para que un oficial fronterizo pueda interrogar a un «sospechoso» mediante este robot. En el video, un actor que simula ser un migrante llamado José, saca un arma y el dron utiliza un arma de electrochoque integrada y dispara al individuo, quien de inmediato cae al suelo.

Startup Pitched Tasing Migrants From Drones, Video Reveals

Well-funded Brinc positions its use of robots as nonviolent, but an early promo video undercuts this message.

Full story by @samfbiddle: https://t.co/Lw1nTKtwF4 pic.twitter.com/4ADJPzqThZ

— The Intercept (@theintercept) December 13, 2021