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INICIO MundoReportan varias personas heridas tras tiroteo en EE.UU. (PRIMEROS VIDEOS)
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Reportan varias personas heridas tras tiroteo en EE.UU. (PRIMEROS VIDEOS)

De momento se obtienen mayores detalles

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Varias personas terminaron heridas tras recibir disparos cerca del festival Old West End, en la ciudad estadounidense de Toledo, en el estado de Ohio, ha informado la Policía local.

Entre los detalle que se cuentan es que, sobre las 17:37 (hora local), agentes acudieron a una llamada que alertaba de una persona tiroteada y que al llegar al lugar encontraron a varias víctimas de disparos. Según la Policía de Toledo, muchas de ellas han sido trasladadas a centros médicos cercanos.

“El Departamento de Policía de Toledo está buscando activamente al sospechoso o sospechosos implicados”, comunicó el organismo, que pidió a la gente que evite la zona mientras llevan a cabo la investigación.

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