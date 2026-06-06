Reportan varias personas heridas tras tiroteo en EE.UU. (PRIMEROS VIDEOS)

Varias personas terminaron heridas tras recibir disparos cerca del festival Old West End, en la ciudad estadounidense de Toledo, en el estado de Ohio, ha informado la Policía local.
BREAKING: ‘Many victims’ after shooting near Old West End Festival in Toledo, Ohio pic.twitter.com/xhVLiir23F
— Rapid Report (@RapidReport2025) June 6, 2026
Entre los detalle que se cuentan es que, sobre las 17:37 (hora local), agentes acudieron a una llamada que alertaba de una persona tiroteada y que al llegar al lugar encontraron a varias víctimas de disparos. Según la Policía de Toledo, muchas de ellas han sido trasladadas a centros médicos cercanos.
BREAKING: Multiple victims reported in shooting near the Old West End Festival in Toledo, Ohio; suspect remains at large, according to police. pic.twitter.com/E9p2g2VASr
— Scope Report (@ScopeReport_) June 6, 2026
“El Departamento de Policía de Toledo está buscando activamente al sospechoso o sospechosos implicados”, comunicó el organismo, que pidió a la gente que evite la zona mientras llevan a cabo la investigación.
BREAKING: Moment shots fired at Old West End Festival in Toledo, Ohio; ‘many victims’ pic.twitter.com/nUoo5IcO9c
— Rapid Report (@RapidReport2025) June 6, 2026