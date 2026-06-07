Al menos 12 personas resultan heridas en un tiroteo en Ohio – Policía

NUEVA YORK – Se reporta de al menos 12 personas resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo en la ciudad de Toledo (estado de Ohio, EE.UU.), informó el subjefe de la comisaría local, Joseph Heffernan.
“Al menos 12 personas han resultado heridas por disparos, dos de ellas se encuentran en estado crítico”, declaró en una rueda de prensa.
At least 12 people were shot on Saturday near a festival in Toledo, Ohio, authorities said. Two of the victims are in critical condition.
Authorities believe there may have been multiple shooters, but there are no suspects in custody as of Saturday night.
“It appears as though… pic.twitter.com/cpuRf3JG2M
— CBS News (@CBSNews) June 7, 2026
Heffernan añadió que los tiradores eran dos y que “probablemente se dispararon entre ellos”. La búsqueda de los sospechosos continúa.
El tiroteo ocurrió el 6 de junio alrededor de las 17:30, hora local (21:30 GMT), en Ohio, cerca del lugar donde se celebraba el festival Old West End. Los policías encontraron a varias personas con heridas de bala, que posteriormente fueron hospitalizadas.
Witness Kevin Berry, a former Navy medic, told the AP he saw a gun tossed to the ground less than 50 feet away and encountered at least five people with gunshot wounds scattered around the arboretum area.
Deputy Chief Joseph Heffernan said at least two shooters were involved and… https://t.co/Z36D1DQJOc pic.twitter.com/AXLJehEwbe
— Quickie (@Quickie_001) June 7, 2026