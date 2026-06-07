BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoAl menos 12 personas resultan heridas en un tiroteo en Ohio – Policía
Mundo

Al menos 12 personas resultan heridas en un tiroteo en Ohio – Policía

Se esperan mayores detalles, autoridades investigan lo sucedido

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Lugar del tiroteo.

NUEVA YORK – Se reporta de al menos 12 personas resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo en la ciudad de Toledo (estado de Ohio, EE.UU.), informó el subjefe de la comisaría local, Joseph Heffernan.

“Al menos 12 personas han resultado heridas por disparos, dos de ellas se encuentran en estado crítico”, declaró en una rueda de prensa.

Heffernan añadió que los tiradores eran dos y que “probablemente se dispararon entre ellos”. La búsqueda de los sospechosos continúa.

El tiroteo ocurrió el 6 de junio alrededor de las 17:30, hora local (21:30 GMT), en Ohio, cerca del lugar donde se celebraba el festival Old West End. Los policías encontraron a varias personas con heridas de bala, que posteriormente fueron hospitalizadas.

También te puede interesar

Este turista podría pasar tres años de cárcel...

Reportan varias personas heridas tras tiroteo en EE.UU....

Desmantelan uno de los mayores centros logísticos de...

EE.UU. afirma no permitirá que “turbas financiadas por...

Muere El Indio Solari, mítico músico del rock...

Una rara enfermedad reaparece en un país latinoamericano...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign