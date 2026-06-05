Muere El Indio Solari, mítico músico del rock argentino

Carlos Alberto Solari, mejor conocido como ‘El Indio Solari’, uno de los artistas más importantes de la música argentina, murió este viernes a los 77 años de edad, informan medios locales.

La noticia provocó una conmoción en el país sudamericano, ya que Solari, quien desde hace años padecía párkinson, era uno de los artistas más queridos y populares. A lo largo de su larga trayectoria musical mantuvo un fuerte compromiso político y social, como un abierto simpatizante de la izquierda.

El artista comenzó su carrera en plena dictadura militar (1976-1983), cuando fundó la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también conocida simplemente como Los Redondos, que de inmediato destacó en la escena musical con presentaciones performáticas y letras poéticas y, en muchos casos, indescifrables.

Ya en democracia, la agrupación lanzó ‘Oktubre’, considerado uno de los mejores discos del rock en español. Para entonces, Los Redondos llenaban estadios y contaban con miles de seguidores que formaron una especie de cofradía que colmaba espacios cada vez más grandes.

La conjunto musical fue el inventor del “pogo más grande del mundo”, una fiesta colectiva que, en cada concierto, se traducía en una fiesta compuesta de saltos y cantos simultáneos, una alegría compartida por multitudes.

Acompañamos con dolor la partida del “Indio” Solari, Referente cultural de varias generaciones, su obra trascendió las fronteras del rock para proyectarse sobre la literatura, el arte y la identidad de millones de personas. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos pic.twitter.com/1o1VLmUI3r — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) June 5, 2026

Nueva banda

Ya en democracia, fueron usuales las imágenes de jóvenes que recorrían miles de kilómetros en auto y, a veces, incluso a pie, para ver a su ídolo en terrenos descampados por todo el país, pero los shows quedaban usualmente empañados por actos de violencia que, a la larga, provocaron que la banda anunciara su separación en 2001.

Después, Solari creó otro formación: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con la que siguió alimentando su mito, ya que firmaba las canciones con seudónimos. Su popularidad jamás mermó. Así quedó demostrado en 12 de abril de 2014, cuando se presentó ante más de 170.000 personas en un recital en la provincia de Entre Ríos.

Con su cabeza pelada, inseparables anteojos oscuros y la profundidad inconfundible de su voz, Solari supo construir una figura legendaria que no temía criticar a los políticos y simpatizantes de la derecha, y que se comprometía con causas sociales.

En 2017 ofreció su último recital en vivo, en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Ya padecía párkinson, sus apariciones públicas fueron cada vez más esporádicas y se reflejaron en entrevistas selectivas, videos en YouTube y colaboraciones con otros artistas como Wos, con quien, en 2024, grabó la canción ‘Quemarás’.