El telescopio Hubble capta tres galaxias en una «rara» fusión (FOTO)

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) publicó este lunes una foto tomada por el telescopio espacial Hubble, un proyecto conjunto en colaboración con la NASA, en la que se observa «un espectacular trío de galaxias en fusión», ubicado en la constelación de Bootes.

📷 This NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope image shows SDSSCGB 10189, a relatively rare combination of three large star-forming galaxies on collision course with each other. At left is an unconnected, dimmer spiral galaxy 👉 https://t.co/wiE3TXJtic pic.twitter.com/uSmwG7RTdl

— ESA (@esa) February 13, 2023