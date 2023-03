Captan a tres ‘fantasmas de las montañas’ deambulando por una cordillera en la India (VIDEO)

Un par de cachorros de leopardo de las nieves, especie conocida como ‘fantasma de las montañas’ por su facilidad a esconderse, fueron captados en video mientras merodeaban por la ladera rocosa de una montaña en Himachal Pradesh, en el norte de la India. En las imágenes se observa a estas crías recorriendo con gran agilidad el escarpado terreno, a pesar de lo resbaladizo de la superficie, para encontrarse con su madre, que descansa a la sombra de una saliente.

It’s a mother with two cubs. Snow leopards are most adaptable to high & cold altitudes. They are known for their acrobatics including running on steep slopes and long jumps.

The video was shot at Lahaul-Spiti, during last week. pic.twitter.com/QtSTUnen5S

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 6, 2023