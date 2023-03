VIDEO: Un cocodrilo atraviesa fácilmente una valla metálica en Florida

Los residentes de Placida (Florida, EE.UU.) grabaron a un cocodrilo atravesando una valla metálica. «¡Solo en Florida!», comentó Matt Devitt, meteorólogo jefe de WINK News, que publicó el video del suceso en Twitter el pasado jueves.

Devitt comentó el incidente, afirmando que el animal había logrado doblar las barras de la valla porque eran de aluminio, que «se considera un metal ligero». En el video se puede ver como el cocodrilo se acerca a la verja, mete la cabeza entre las barras, las separa, salta y moviendo las patas pasa poco a poco el resto del cuerpo.

FLORIDA GATOR VS METAL FENCE 🐊😳

Check out this big guy bend the bars and plow right through it this week in Placida. He eventually got through according to the @WINKNews viewer who shot the video. Only in #Florida! @GatorsDaily pic.twitter.com/3GCWtWhUnO

— Matt Devitt (@MattDevittWINK) March 2, 2023