Un turista descubre especies de animales que se creían extintas

Durante un viaje de recreo de 4 semanas a Papúa Nueva Guinea, Michael Smith, un botánico británico aficionado de 51 años, descubrió un ave y una zarigüeya que se creían extintos. Anteriormente, había encontrado al canguro arborícola de Wondiwoi. Sus hallazgos han dejado estupefactos a los expertos en fauna silvestre, informa Daily Star.

De manera casual, al escuchar una historia sobre el avistamiento de un Louisiade pitta (Erythropitta meeki), pájaro endémico de la isla y visto por última vez en 1916, Michael se aventuró a la selva con la intención de confirmarlo. Llevó consigo una grabación del canto de aves de una especie relacionada y, para su sorpresa, recibió una respuesta a los trinos por parte del pájaro que se pensaba extinto. «Parece un petirrojo de colores brillantes con un deslumbrante plumaje eléctrico. Es solo muy difícil de rastrear y detectar, por lo que me tomó algunos días», manifestó.

British tourist spots three species thought to have been extinct – The Telegraph https://t.co/XGsVPTuRi0 Michael Smith’s three discoveries in Papua New Guinea have been verified by experts, who are amazed at his efforts. #PNG #Wantok #TruplaPNG #Pacific_Islands

