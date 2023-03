Hallan 2 migrantes muertos y 13 en grave estado en el contenedor de un tren en Texas

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. encontraron este viernes a 15 migrantes dentro del contenedor de un tren en el estado fronterizo de Texas. De acuerdo con el jefe de Policía del condado de Uvalde, Daniel Rodríguez, dos de los individuos fueron encontrados muertos y el resto se encontraba en graves condiciones, informaron medios locales.

El hallazgo fue posible gracias a una llamada, que podría haber provenido del tren, que alertaba sobre varias personas atrapadas y «asfixiadas».

Según el oficial, muchos de ellos estaban deshidratados, debido al calor en el vagón y las altas temperaturas en la zona, y necesitaban ayuda médica inmediata. Cinco de ellos se encontraban en estado crítico y fueron trasladados a un hospital en helicópteros.

