El ‘modus operandi’ está estrechamente ligado con el alquiler de vehículos, según reportó Los Angeles Times.

Los cárteles del narcotráfico en México están moviendo por la frontera una serie de autos y camionetas de lujo que están siendo robadas en EE.UU. a un ritmo “alarmante”, reportó el domingo el diario Los Angeles Times.

Están creando flotas de lujo, que incluyen modelos recientes de BMW y Cadillac, que son utilizados por los principales capos de la droga. En el caso de las camionetas suelen modificarlas para hacerlas a prueba de balas.

De acuerdo con el reportaje, los criminales rentan los vehículos en EE.UU. y luego cruzan hacia México. Por eso mayormente los roban en estados fronterizos, particularmente California, donde las leyes limitan el rastreo por GPS de los vehículos alquilados.

“Han visto lo fácil que es robar un auto de alquiler y el proceso necesario para denunciarlo”, declaró en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, el subjefe de Policía, Timothy Tubbs.

Aludió a lo engorroso que puede ser el proceso burocrático en cada estado a la hora de denunciar el atraco de un auto alquilado. “Estos vehículos robados fortalecen a los cárteles”, alertó Tubbs.

Ya en suelo mexicano, se presume que cambian las placas estadounidenses por nativas por la intermediación de funcionarios corruptos. Por lo cual, una vez que llega el vehículo a México, “prácticamente desaparece”.