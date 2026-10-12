Pedro Sánchez confirma 74 días después la incursión de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta

El presidente del Gobierno español admitió durante la Fiesta Nacional los contactos militares de alto nivel tras el despliegue de las fragatas ‘Santa María’ y ‘Navarra’ en plena crisis migratoria de julio.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció este lunes 12 de octubre que buques de guerra de Marruecos ingresaron en aguas territoriales de Ceuta a finales de julio. Las incursiones navales coincidieron de forma directa con la llegada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

El reconocimiento del jefe del Ejecutivo se produjo durante una conversación con periodistas en la recepción oficial con motivo de la Fiesta Nacional. Sánchez admitió que fueron “días difíciles” y confirmó que existieron contactos de alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países para abordar el incidente.

Despliegue de la Armada Española y tensión naval

Frente a la presencia de las embarcaciones marroquíes, la Armada Española activó un dispositivo de respuesta y vigilancia. En un primer momento se movilizó el buque de acción marítima Rayo, al que se incorporaron posteriormente las fragatas Santa María y Navarra con el fin de reforzar la presencia en el área.

Las maniobras militares en las inmediaciones de Ceuta elevaron la tensión entre ambas armadas. Sin embargo, durante su intervención ante los medios, Sánchez no ofreció explicaciones sobre los motivos que llevaron a las naves marroquíes a adentrarse en aguas españolas, ni vinculó formalmente el episodio con la crisis migratoria.

Confirmación tras 74 días sin información pública

La admisión del presidente se conoce 74 días después de ocurridos los hechos. Si bien la confirmación no implica una confesión expresa de haber ocultado la situación de forma deliberada, el caso mantiene abiertas las interrogantes sobre por qué un episodio de tensión militar de esta magnitud no fue comunicado oportunamente al Congreso de los Diputados ni a la opinión pública en su momento.