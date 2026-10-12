5 miembros de una familia mueren por intoxicación con monóxido de carbono en Utah

Las autoridades del condado de Cache hallaron los cuerpos en una vivienda de Richmond tras la alerta de un vecino; los niveles de gas superaron el límite de medición de los rescatistas.

Cinco integrantes de una misma familia —un adulto y cuatro menores de edad— fallecieron este sábado en la localidad de Richmond, Utah, a causa de una intoxicación accidental por monóxido de carbono. Los niveles del gas letal acumulados en la propiedad eran tan elevados que sobrepasaron el rango máximo de detección de los equipos de medición de los rescatistas.

Las víctimas mortales fueron confirmadas por el alguacil del condado de Cache, D. Chad Jensen, como un hombre de 43 años y cuatro menores: dos niñas de 5 y 12 años, un niño de 11 años y un joven de 16 años. Las identidades de los fallecidos se mantienen bajo reserva.

Hallazgo tras el sonido prolongado de las alarmas

La intervención de los equipos de emergencia se produjo poco después de las 12:15 del mediodía, luego de que un vecino del complejo residencial de tres unidades, Rick Pool, decidiera ingresar al departamento al percatarse de que las alarmas llevaban bastante tiempo sonando.

Pool halló al adulto sin vida en el garaje del inmueble y dio aviso inmediato al 911. Debido a la extrema concentración de gas en el ambiente, los efectivos del Departamento de Bomberos de Richmond no pudieron ingresar en un primer momento, debiendo tomar protocolos de seguridad antes de acceder y proceder a la evacuación preventiva de los departamentos contiguos.

El vecino que realizó el hallazgo fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona por posible exposición al monóxido de carbono y recibió el alta médica horas más tarde.

Investigación centrada en un vehículo en marcha

Al momento del hallazgo, el hombre se encontraba junto a un vehículo cuyo motor continuaba encendido. Las autoridades remolcaron el automóvil para someterlo a peritajes técnicos con el fin de determinar si existió una falla mecánica, aunque el origen exacto de la fuga de gas permanece en investigación.

Interrogantes sobre la cronología de los hechos

El caso ha abierto interrogantes sobre los tiempos de respuesta ante la emergencia. Según explicó el alguacil Jensen a la cadena KUTV 2News, las alarmas de monóxido de carbono comenzaron a sonar entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana, aunque con un sonido tenue.

Sin embargo, la llamada al 911 no se registró hasta pasadas las 12:15 del mediodía, lo que confirma que la familia permaneció expuesta al gas inodoro e invisible durante varias horas antes de la intervención.

En Estados Unidos, las intoxicaciones accidentales por monóxido de carbono provocan la muerte de más de 400 personas al año, constituyendo una amenaza silenciosa al no presentar olor ni color.