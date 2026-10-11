El paso del huracán Isaías deja al menos cuatro muertos, graves daños y casi 400.000 clientes sin luz en Florida y Alabama

El ciclón tocó tierra como categoría 2 cerca de Destin y provocó destrozos en hoteles y edificios de altura; las autoridades advierten que las inundaciones podrían extenderse hasta los Apalaches.

Casi 396.000 clientes del noroeste de Florida y del sur de Alabama permanecían sin suministro eléctrico durante las primeras horas de este domingo tras el devastador paso del huracán Isaías. El sistema, que ingresó por la costa del Golfo en un tramo turístico de alta densidad edilicia como un ciclón de categoría 2 cerca de Destin, Florida, continuó su avance hacia el noreste con vientos de fuerza tropical.

De acuerdo con reportes de la agencia Associated Press, la tormenta ha dejado un saldo preliminar de al menos cuatro personas fallecidas, severos daños estructurales en hoteles y torres de departamentos, e inundaciones que amenazan con extenderse hasta la cordillera de los Apalaches. Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que se mantienen condiciones de oleaje peligroso y fuertes corrientes de resaca a lo largo de las costas del Golfo y del Atlántico sudoriental.

Cuatro fallecimientos por caída de árboles y monóxido de carbono

Las autoridades de emergencia de Florida y Alabama confirmaron el deceso de cuatro personas en eventos vinculados directamente al temporal:

Condado de Escambia (Florida): El alguacil Chip Simmons informó la muerte de una mujer tras caer un árbol sobre su vivienda. En el mismo condado, un hombre falleció por inhalación de monóxido de carbono producido por un generador eléctrico encendido dentro de su garaje; cuatro familiares de la víctima (de entre 4 y 72 años) recibieron atención médica y se encuentran en proceso de recuperación.

Birmingham (Alabama): El jefe de bomberos Cory Moon reportó el fallecimiento de una persona luego de que un árbol aplastara su casa.

Condado de Barbour (Alabama): Josh Johnson, representante del organismo estatal de manejo de emergencias, confirmó una cuarta víctima fatal a causa de un accidente de tránsito provocado por la presencia de un árbol caído en la vía pública.

Destrozos en la infraestructura costera del Panhandle

Los vientos de fuerza huracanada causaron estragos en las localidades costeras del Panhandle de Florida. En la ciudad de Pensacola, las ráfagas arrancaron el techo de un establecimiento hotelero y causaron severos desperfectos en las instalaciones del aeropuerto municipal, según confirmó su alcalde.

En la localidad de Destin, la marejada y el viento destruyeron un galpón náutico, mientras que en Panama City Beach la tormenta desprendió parte de la fachada de un edificio de gran altura. Equipos de limpieza y mantenimiento trabajaron durante la jornada en los estacionamientos de condominios retirando material aislante desprendido y reponiendo el mobiliario playero arrastrado por la fuerza del agua y el viento.