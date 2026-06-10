“Bajo control”: Sheinbaum minimiza las protestas de cara a la inauguración del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles que exista alguna preocupación en materia de seguridad debido a las protestas que habrá el jueves en la capital, justo en medio de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 que este país organiza junto con EE.UU. y Canadá.

“Está todo bajo control”, dijo la mandataria en una conferencia de prensa en la que explicó que solo se ha recomendado al público que tiene entradas para la ceremonia que vaya temprano al mítico Estadio Azteca, que fue rebautizado temporalmente como Estadio Ciudad de México para esta competencia, y en donde México enfrentará a Sudáfrica.

“Va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección (mexicana)”, agregó Sheinbaum al señalar que los aficionados que no vayan a la cancha podrán ver el primer partido del Mundial de manera gratuita en 18 espacios públicos que habrá en la Ciudad de México.