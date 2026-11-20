WASHINGTON D. C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes desde la Casa Blanca que sostuvo una conversación directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el poder y alcance de los cárteles de la droga durante el encuentro diplomático que ambos sostuvieron en China.

«Los cárteles están dirigiendo México. Se lo dije. Y no podemos dejar que los cárteles dirijan México. Son nuestros vecinos», declaró el mandatario estadounidense durante su comparecencia ante los medios.

Cooperación bilateral y postura de la Presidencia de México

A pesar de sus aseveraciones, el presidente estadounidense afirmó que ambas administraciones se encuentran trabajando de manera conjunta para combatir a dichas organizaciones criminales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la cooperación en materia de seguridad con la administración de Washington, al tiempo que ha rechazado categóricamente la posibilidad de que fuerzas militares de Estados Unidos operen dentro del territorio mexicano.