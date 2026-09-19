Embajadas de EE.UU. emiten alerta en varios países de Oriente Medio

Las legaciones advirtieron que las tensiones entre Arabia Saudita y los hutíes “podrían agravarse rápidamente”.

Las embajadas de EE.UU. en distintos países de Oriente Medio emitieron este sábado una alerta para sus ciudadanos ante el aumento de las tensiones regionales.

Las legaciones en Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, el Líbano e Israel, así como la representación virtual para Irán advirtieron que la situación entre Arabia Saudita y los hutíes “podría agravarse rápidamente”.

“Los estadounidenses que se encuentren actualmente en Oriente Medio deben extremar la precaución y estar al tanto de posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes”, reza el comunicado emitido.

Además, instaron a sus ciudadanos que viajen hacia o desde la región a estar atentos a la información sobre las operaciones de las aerolíneas y los aeropuertos que ya han sido objeto de ataques.

Por su parte, la embajada para Irán instó a no viajar al país persa bajo ningún motivo. “Los ciudadanos estadounidenses deben salir de Irán de inmediato”, avisaron. Mientras tanto, la embajada en Jerusalén recomendó tener a la mano una reserva de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

La escalada entre Riad y el movimiento de los hutíes comenzó en julio y supuso, en la práctica, el fin de la frágil tregua que había congelado las líneas del frente en Yemen desde el 2022. Los hutíes aumentaron la presión sobre Arabia Saudita y ampliaron sus acciones contra objetivos vinculados al país, mientras Riad intensificaba sus operaciones militares en Yemen.

La semana pasada, los hutíes tomaron la ciudad portuaria de Moka, en la costa occidental de Yemen, y continúan avanzando. La toma de la ciudad refuerza el control del movimiento sobre una importante arteria marítima, el estrecho de Bab el Mandeb, que se conecta con el canal de Suez a través del mar Rojo y es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, clave para el transporte de petróleo y mercancías entre Europa y Asia.

El oleoducto Este-Oeste, que transporta petróleo desde las zonas orientales hasta el puerto de Yanbu, fue recientemente blanco de múltiples ataques que llevaron a su suspensión. Esa infraestructura tiene una importancia estratégica para Riad, por recibir una parte importante de las exportaciones para evitar el estrecho de Ormuz, gravemente afectado por la guerra entre Estados Unidos e Irán.