Dinamarca y Groenlandia se pronuncian sobre el acuerdo “indefinido” con Trump

“Es motivo de alegría que estemos a punto de concluir un acuerdo que asegure y fortalezca la seguridad de Groenlandia, el Reino de Dinamarca, EE.UU. y la alianza occidental”, dijo el Gobierno groenlandés.

Groenlandia y Dinamarca comentaron este viernes el acuerdo que alcanzaron con EE.UU. sobre “seguridad reforzada en el Ártico y la región del Atlántico Norte”, un pacto que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que le otorga a ese país norteamericano “control permanente sobre la seguridad”, así como de “todas las demás necesidades” y “preocupaciones” en el territorio groenlandés.

“Es motivo de alegría que estemos a punto de concluir un acuerdo que asegure y fortalezca la seguridad de Groenlandia, el Reino de Dinamarca, EE.UU. y la alianza occidental. El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional. Esto nos beneficia a todos”, expresó el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en un comunicado fechado en Copenhague.

En la misma misiva, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró: “Me alegra que haya perspectivas de un buen acuerdo para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y EE.UU. Un acuerdo que fortalece nuestra seguridad común en el Ártico y la región del Atlántico Norte y que, por lo tanto, también es bueno para la OTAN y Europa. Y un acuerdo que al mismo tiempo reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

El Gobierno de Groenlandia adelantó que esperan que el acuerdo sea firmado la próxima semana en el marco de la Asamblea General de la ONU. “Una vez firmado el acuerdo, este deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor”, agregó el Ejecutivo groenlandés.

Al anunciar el acuerdo este mismo viernes, Trump calificó el paso como “un sueño hecho realidad” para EE.UU. El mandatario resaltó que el acuerdo también resulta “muy importante, histórico y especial”, porque le permita a su país instalarse en una “gran y altamente estratégica porción de tierra”, en referencia a Groenlandia, donde adelantó que el Pentágono iniciará “inmediatamente” un proceso para “desarrollar una gran presencia militar.