Rubio: “El acuerdo sobre Groenlandia asegura permanentemente los intereses de seguridad de EE.UU. en el Ártico”

Donald Trump definió el pacto como “un sueño hecho realidad “.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que el nuevo acuerdo con Dinamarca y Groenlandia “garantiza permanentemente” los intereses de seguridad de Washington en el Ártico “a costo cero” para el contribuyente estadounidense.

“Groenlandia formará para siempre parte del área de defensa estratégica de Norteamérica y excluirá de ella y de la zona circundante a cualquier adversario”, declaró el político a Fox News.

Asimismo, indicó que una de las razones que impulsaron el acuerdo fue la incapacidad de Dinamarca para garantizar la seguridad del territorio. “Dinamarca y Groenlandia entienden que no tienen los recursos financieros necesarios para defender Groenlandia en caso de una amenaza o un ataque. Estados Unidos tiene la capacidad para hacerlo”, sostuvo.

“Hacer lo que sea necesario”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que su gobierno alcanzó un acuerdo con Dinamarca, que otorga a Washington el “control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades” de Groenlandia.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó que el pacto “atiende por completo” las preocupaciones de EE.UU. en materia de seguridad y sostuvo que “no habrá costos” para su país. También indicó que el acuerdo garantiza que la nación norteamericana conserve “siempre” la capacidad de “hacer lo que sea necesario” para “asegurar y defender” la seguridad de Groenlandia y de EE.UU.