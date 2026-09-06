EE.UU. emite alerta de seguridad para una ciudad mexicana por una “amenaza”

La Embajada de EE.UU. en México informó este sábado que, por información sobre una “amenaza”, el Gobierno estadounidense limitó sus actividades y los viajes a Nogales, en el estado mexicano de Sonora, a movimientos esenciales solo de día.

La misión diplomática alertó a los ciudadanos estadounidenses de esta medida. Además, recordó que la alerta de viaje de EE.UU. sitúa a Sonora en nivel 3, que pide reconsiderar el viaje. Las autoridades pidieron extremar la precaución, refugiarse si ocurre un incidente, avisar a familiares y amigos, seguir las indicaciones de la Policía mexicana y estar atentos a los medios locales.

No hay información que confirme una amenaza

La Mesa de Seguridad del Estado de Sonora informó que, hasta el momento, las instituciones de los tres niveles de Gobierno no disponen de datos que confirmen una posible amenaza en Nogales. Aun así, las autoridades mantendrán operativos preventivos y equipos de vigilancia tanto en esa ciudad como en el resto del estado, con el fin de responder a cualquier eventualidad.

Tras conocer la advertencia, la Mesa de Seguridad se comunicó con el consulado estadounidense en Nogales, que confirmó la existencia de la alerta, aunque no aportó información específica sobre una amenaza o riesgo concreto que permitiera identificar una afectación directa para la población.

La alerta sobre Nogales se produjo después de otra emitida el 24 de agosto por el Consulado General de EE.UU., que suspendió las actividades de su personal en Mexicali, Baja California, y recomendó mantenerse alejado de edificios gubernamentales debido a información sobre una posible amenaza.

En ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la alerta estaría relacionada con la posible actuación de un grupo delictivo, aunque aclaró que la información aún no había sido confirmada. Más tarde, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que la amenaza en Mexicali pudo estar vinculada con el posible uso de explosivos contra edificios institucionales.