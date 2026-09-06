VIDEO: Irán muestra sus ataques contra un portaviones y un destructor de EE.UU.

Medios iraníes difundieron este domingo un video que muestra los ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra 3 petroleros en el estrecho de Ormuz y otros 3 buques de propiedad estadounidense, en respuesta al ataque contra 3 petroleros iraníes.

También incluyeron imágenes de los impactos con misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor estadounidenses. Según los medios, se habría utilizado el misil Qassem Basir. Estos buques huyeron de la zona tras ser alcanzados.

Compartimos el video…