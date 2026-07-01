EE.UU. no renovará el T-MEC

Estados Unidos decidió no extender por otros 16 años el tratado de libre comercio que mantiene con México y Canadá, conocido como T-MEC, y optó por una renovación anual, adelantó este miércoles el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en una entrevista con Bloomberg.

De esta manera, el tratado permanecerá en un periodo de revisiones anuales durante los próximos 10 años, hasta que expire el 1 de julio de 2036.

La víspera, Reuters reportó que el anuncio oficial se hará esta jornada cuando los jefes de comercio de los tres países se reúnan de manera virtual para la revisión del acuerdo.

Al respecto, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, declaró que el tratado “va a seguir funcionando, no habría ninguna modificación”. Recordó, además, que la próxima reunión con EE.UU. se celebrará el 20 de julio, donde continuarán las conversaciones sobre el futuro del acuerdo.