Hospitalizan a Laura Bozzo y se encuentra intubada en Acapulco: “De esta momia no se libran”

La emblemática conductora de 75 años confirmó su internación a través de redes sociales, asegurando que se encuentra tranquila, acompañada por su familia y bajo atención médica.

La presentadora de televisión, abogada y doctora en Ciencias Políticas, Laura Bozzo, fue ingresada en un centro médico de Acapulco, Guerrero, ciudad mexicana donde reside desde hace varios años. Tras difundirse las primeras informaciones sobre su estado de salud, la propia conductora de 75 años confirmó la noticia a través de sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de origen peruano —naturalizada también mexicana e italiana— agradeció las muestras de afecto recibidas y confirmó su recuperación. “Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, expresó fiel a su estilo.

De “Laura en América” a los procesos judiciales en Perú

Bozzo inició su carrera en la televisión peruana en 1994 con el espacio Las mujeres tienen la palabra. No obstante, alcanzó el reconocimiento y la fama internacional entre 1997 y 2000 al frente de Laura en América, programa de testimonios y conflictos familiares donde popularizó la célebre frase “¡Que pase el desgraciado!”. A lo largo de su trayectoria encabezó producciones como Laura, Laura de todos y Laura sin censura en cadenas como Telemundo, Televisa, TV Azteca y UniMás.

A la par de su éxito mediático, la comunicadora estuvo envuelta en sonadas controversias legales. Entre 2002 y 2005 permaneció bajo arresto domiciliario en Perú en el marco de las investigaciones judiciales vinculadas al régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, siendo posteriormente declarada culpable del delito de peculado en 2006.

Demandas recientes, proyectos y situación económica

En años recientes, Bozzo continuó vigente mediante su participación en programas de telerrealidad y el lanzamiento del documental Laura Bozzo: De la cima a la controversia (2025). En el plano judicial, enfrentó en 2020 una demanda por daño moral, difamación, amenazas y acoso interpuesta por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva, tras realizar comentarios despectivos sobre su relación en televisión.

De acuerdo con diversos reportes, la conductora atraviesa actualmente por una delicada crisis financiera, derivada de deudas fiscales acumuladas y reveses judiciales, situación económica que incluso la habría llevado a recibir atención médica en instituciones de salud pública.