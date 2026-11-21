Se lo vincula al tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, donde se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

Fuerzas especiales del Ejército mexicano capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, líder del Cártel de Guasave, en un operativo que desató actos de violencia en Sinaloa, informan medios locales este 21 de noviembre.

‘El Chapo Isidro’ será trasladado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) para quedar a disposición de la Justicia. Las autoridades también detuvieron a integrantes de su círculo cercano en una acción que desató balaceras y bloqueos carreteras en Guasave.

Meza Flores nació en esa ciudad mexicana en 1982. Fue operador del Cártel de los Beltrán Leyva antes de formar el Cártel de Guasave o Los Mazatlecos. Se le vincula al tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, con presencia en Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit. El FBI lo incluyó el año pasado entre sus diez fugitivos más buscados, con una recompensa de 5 millones de dólares.

Mexico’s military captured FBI-wanted cartel leader ‘El Chapo Isidro’ in Guasave, Sinaloa. Armed clashes erupted as helicopters opened fire, vehicles burned and roads were blocked. Gunfire also halted a baseball game, sending players and fans scrambling for cover. https://t.co/URhPOTN512 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 21, 2026

Tras su detención, circula en redes sociales un video en el que pide que frenen la violencia en su ciudad. En la grabación, aún sin verificación oficial, Meza Flores declara: “Tranquilicen todo, por favor. Están niños, mujeres, gente inocente. Nos tocó ya. Ya se acabó esto”.

Según reportes, el ‘Chapo Isidro’ controlaba el norte de Sinaloa y las rutas de narcotráfico a Estados Unidos. Autoridades de ese país lo señalaban por importar cocaína vía Colombia-Guatemala-México, con Salomé Flores Apodaca como operador principal. Comenzó a traficar desde Guasave en el 2000 bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes.