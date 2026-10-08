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México le compra a EE.UU. un poderoso avión militar

De acuerdo con el fabricante, la aeronave ofrece “mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y capacidad de carga útil”.

Avión de fabricación estadounidense C-130J-30 Super Hércules

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) adquirió un segundo avión de fabricación estadounidense C-130J-30 Super Hércules, informó la Embajada de EE.UU. en el país latinoamericano.

Se trata de una aeronave militar de transporte táctico fabricado por la estadounidense Lockheed Martin, empresa a la que también felicitó la Embajada por la venta.

Desde la sede diplomática calificaron esta transacción como “otro logro para la alianza estratégica entre Estados Unidos y México” e indicaron que es un paso que “fortalece” sus vínculos comerciales y “la cooperación bilateral en materia de seguridad regional”.

Renovando su flota

De acuerdo con un comunicado difundido por Lockheed Martin el pasado 23 de septiembre, el nuevo avión se suma a otro adquirido este mismo año y que convirtió a México en la primera nación de América Latina en unirse a la flota global de Super Hércules.

“La FAM, que cuenta con una larga trayectoria como operadora de aviones Hércules, está renovando su flota heredada con el C-130J-30 Super Hércules, una variante alargada que añade 15 pies (4,5 metros) de espacio de carga”, señala la compañía.

Añade que la aeronave ofrece “mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y capacidad de carga útil, lo que permite a la FAM satisfacer cualquier requisito de transporte aéreo táctico”.

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