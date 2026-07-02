“Quiere modificarlo sustancialmente”: la razón de Ebrard sobre la negativa de Trump a renovar el T-MEC

Ciudad de México – El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció este jueves que Estados Unidos considera que podría generar más empleos si se modifica el T-MEC, aunque defendió la vigencia y los beneficios del tratado para los tres países.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard respondió a las reiteradas críticas del presidente Donald Trump sobre el acuerdo comercial. “Ellos tienen una evaluación en el sentido de que podrían tener más empleos”, señaló, aunque aclaró que México considera al T-MEC como “probablemente el tratado más exitoso comercial que se ha firmado en el mundo”.

El funcionario enfatizó que, ante las “legítimas preocupaciones” de Estados Unidos, la vía es la negociación para fortalecer el acuerdo, vigente hasta 2036. “Si el objetivo es que el tratado siga vigente y amplíe sus alcances, la única vía es atenderlas en la mesa”, dijo.

Ebrard también mencionó la estrategia mexicana de reducir la dependencia de insumos de Asia en sectores estratégicos como farmacéuticos, electrónicos e inteligencia artificial, e invitó a empresas estadounidenses a invertir en México, incluyendo producción de semiconductores.

Sobre posibles concesiones, el secretario fue cauteloso: “No puedes aceptar muchas cosas que no nos convienen y ellos también tienen su visión”. Insistió en que el diálogo debe hacerse “con perseverancia, sangre fría y cabeza fría”.

La postura surge luego de la reunión trilateral del miércoles, donde Estados Unidos no planteó la salida del tratado, lo que Ebrard consideró un logro importante.