Reuters: EE.UU. anunciará que no extiende el T-MEC

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará oficialmente este miércoles que no prorrogará por otros 16 años el tratado de libre comercio que mantiene con México y Canadá, conocido como T-MEC, reporta Reuters.

El anuncio se haría durante una reunión virtual entre los jefes de comercio de los tres países el 1 de julio, cuando arranque la revisión formal del acuerdo.

La decisión activaría un plazo de una década hacia una posible disolución de la zona de libre comercio norteamericana, vigente desde hace 32 años, y daría inicio a un período de revisión de seis años, parte de la “cláusula de extinción” negociada durante el primer mandato del líder republicano.

EE.UU. y México celebraron dos rondas de negociaciones en torno al tratado, que se vieron marcadas por exigencias de Washington para incrementar el contenido estadounidense y regional en la producción automotriz norteamericana y aplicar medidas de protección que impidan que los productos chinos se beneficien del pacto. Una tercera ronda está programada para la semana del 20 de julio.

Si no se llega a un acuerdo sobre las revisiones del T-MEC, el pacto quedará en un limbo indefinido, con sesiones de revisión similares anualmente durante los próximos 10 años, tras los cuales expiraría el 1 de julio de 2036.

Trump ha puesto en duda en reiteradas ocasiones la renovación del T-MEC. “No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a EE.UU. le va mucho mejor […] No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros, y tienen que tratarnos mejor”, dijo este mes.