Trump manda un mensaje a Irán acompañado de una foto de él con un fusil de asalto
Trump manda un mensaje a Irán acompañado de una foto de él con un fusil de asalto

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, envió este miércoles un mensaje a las autoridades iraníes, advirtiéndoles que “más les vale avivarse pronto”.

“Irán no puede organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo de desnuclearización. ¡Más les vale avivarse pronto!”, escribió el mandatario en sus redes sociales, acompañado la publicación de una foto de él con un fusil de asalto.

La jornada anterior, Trump declaró de nuevo que su país ha vencido a la República Islámica en el conflicto y aseguró que la ha “derrocado militarmente”. Asimismo, reiteró que no permitirá el desarrollo del programa nuclear iraní. “Nunca vamos a permitir que ese oponente tenga un arma nuclear”, dijo y subrayó que Irán “lo sabe […] de manera muy contundente”.

