Sheinbaum destaca aumento de turismo y descarta que extranjeros perciban inseguridad en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los turistas internacionales mantienen una percepción positiva del país en materia de seguridad, al tiempo que destacó un crecimiento histórico en la llegada de visitantes durante el primer trimestre de 2026.

Durante la conferencia conocida como “La Mañanera del Pueblo”, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que tan solo en febrero se registró un incremento del 8.5% en el arribo de viajeros extranjeros. En ese mes, detalló, se contabilizaron cerca de ocho millones de visitantes internacionales, alcanzando niveles récord en las últimas dos décadas.

En cuanto a la percepción de inseguridad, datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican una disminución del 69.9% al 61.9%, lo que representa el nivel más bajo desde el inicio de la actual administración.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que estos resultados reflejan avances derivados de una estrategia enfocada en la coordinación institucional, el uso de inteligencia y la presencia territorial.

La misma encuesta también reporta un aumento en la confianza hacia las Fuerzas Armadas. El Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana alcanzaron sus niveles más altos de percepción positiva desde 2021, mientras que la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina también registraron mejoras en la valoración ciudadana.

No obstante, el estudio revela que el 61.5% de la población mayor de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, una cifra menor al 63.8% reportado en diciembre de 2025, pero aún elevada en términos generales. Además, persiste una brecha de género: el 67.2% de las mujeres manifestó sentirse insegura, frente al 54.6% de los hombres.

A nivel local, algunas ciudades como Puerto Vallarta, Tepic y Zapopan mostraron incrementos importantes en la percepción de inseguridad, mientras que en San Pedro Garza García, Saltillo y Torreón se registraron disminuciones significativas.

Entre los espacios donde la población se siente más vulnerable destacan los cajeros automáticos en la vía pública, seguidos de la calle, el transporte público y las carreteras.

En cuanto a las expectativas, el panorama se mantiene reservado: el 30.1% de los encuestados considera que la situación seguirá igual en los próximos 12 meses, mientras que el 27.1% prevé un empeoramiento.