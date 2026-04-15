Ex vicealmirante de la Semar envía segunda carta a Claudia Sheinbaum por presunto “huachicol fiscal”

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Roberto Farías Laguna, ex vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), envió una segunda carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitando su intervención en el proceso penal que enfrenta por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal.

Luego de que su defensa ha acusado en varias ocasiones que la Fiscalía General de la República (FGR) no les ha entregado la carpeta de investigación completa y sin omitir datos, Farías Laguna optó por dirigirse nuevamente a la mandataria.

En la misiva, el ex alto mando naval acusó que se le está vulnerando el debido proceso y su derecho a una defensa adecuada, ya que desde el pasado 7 de noviembre de 2025 ha solicitado, a través de la FGR, diversos actos de investigación, pero la Marina se ha negado a proporcionarlos argumentando posibles afectaciones a la Seguridad Nacional y al Estado Mexicano.

“Me deja en un completo estado de indefensión ya que la información que estoy solicitando es con la única finalidad de probar y demostrar mi inocencia en estos hechos que se me pretenden imputar”, escribió Farías Laguna en la carta dirigida a la presidenta.