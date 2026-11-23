La decisión se tomó con efecto inmediato.

Nvidia ha anunciado este lunes la restitución con efecto inmediato de Jensen Huang en calidad de presidente y director ejecutivo de la compañía, quien también volverá a su puesto como miembro del consejo de administración.

Según el comunicado, la junta directiva votó de forma unánime a favor de la medida, tras una serie de conversaciones y reuniones con Huang, después de las cuales concluyó que estaba satisfecha con su franqueza y su capacidad para liderar la empresa.

Mientras la decisión sobre la restitución de Huang estaba sobre la mesa, Nvidia recibió “aportes de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos” y, con base en esa información, se aseguró de que la restitución del empresario “no supone ningún riesgo para la seguridad nacional”.

“El consejo de administración considera que Jensen es la persona correcta para dirigir Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, declaró el presidente del directorio, Harvey Jones.

En la misma declaración, Jones agradeció a Colette Kress por su desempeño como CEO interina, y señaló que continuará con sus responsabilidades como directora financiera (CFO), mientras que él seguirá con las funciones del presidente del consejo de administración.

Por su parte, Huang declaró sentirse honrado de volver a Nvidia para dirigir “una de las compañías tecnológicas más consecuentes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”. Afirmó que asume la responsabilidad “con la mayor humildad y un compromiso renovado”. Además, agradeció al consejo de administración por su confianza y deliberación, y destacó el liderazgo de Jones y Kress, así como el apoyo de empleados, accionistas, líderes del sector, socios globales y de su familia.

Huang fue destituido de Nvidia el 12 de noviembre en medio del escándalo por su relación extramarital con Alice Huang, señalada como una presunta agente de inteligencia china.

Sin embargo, el fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, aclaró posteriormente que el Departamento de Justicia y el FBI aún no habían llegado a semejante conclusión.