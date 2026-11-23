El Departamento de Salud del estado reporta 220 contagios en 2026 —la cifra más alta desde 1988—, afectando la abrumadora mayoría de los casos a personas no vacunadas..

El Departamento de Salud de Virginia (VDH) confirmó el fallecimiento de un niño menor de cinco años a causa de sarampión, ocurrido el pasado 20 de noviembre de 2026. La institución sanitaria no reveló el lugar de residencia del menor, su historial de vacunación ni la complicación médica específica que provocó su deceso, señalando en un comunicado recogido por AP News que no ofrecerá más detalles para proteger la privacidad de la familia.

Sobre la trascendencia del hecho, el inmunólogo Frederic Bertley, en declaraciones citadas por Reuters, remarcó que el estado de Virginia no registraba un caso mortal atribuible a esta enfermedad desde hacía casi medio siglo.

El mayor volumen anual de contagios desde 1988

Según datos del VDH actualizados al 19 de noviembre, el estado contabiliza 220 casos de sarampión en lo que va de 2026. Esta cifra supera la suma acumulada de todos los contagios registrados durante los 34 años anteriores y representa el mayor pico anual desde 1988. El repunte contrasta drásticamente con el año 2025, cuando la entidad reportó únicamente cinco casos.

Los registros del organismo sanitario revelan una marcada relación con el estado de inmunización de los pacientes:

179 contagios corresponden a personas no vacunadas.

39 casos pertenecen a pacientes con historial de vacunación desconocido.

Únicamente 2 personas contaban con el esquema de vacunación.

Por grupos de edad, 40 casos corresponden a niños de 0 a 4 años y 75 contagios a menores de entre 5 y 12 años.

Concentración en la región central y rebrote en octubre

La epidemia se ha localizado mayoritariamente en la zona central del estado. El condado de Buckingham encabeza la incidencia con 127 contagios, seguido por el condado de Charlotte con 34. Un brote inicial registrado en Buckingham y Cumberland —que acumuló 154 casos desde el 5 de mayo— había sido declarado formalmente finalizado el 18 de agosto.

No obstante, las autoridades identificaron una nueva ola a partir del 17 de octubre, detectando 41 contagios adicionales en esa misma área, todos en personas no inmunizadas o con estado vacunal no confirmado. El VDH alertó que es probable que existan más contagios en la comunidad que aún no han sido notificados.